Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığı başlayacak

        Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığına başlanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığı başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığına başlanacağı bildirildi.

        Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) açıklamasına göre, Giresun Liman İşletme Müdürü Murat Solak, GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'nu ziyaret etti.

        Solak, ziyarette, 2018'de devraldıkları limanı altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla modernleştirdiklerini belirtti.

        Bölge ekonomisi ve istihdama katkısı her geçen gün artan limanın, yeni yapılan anlaşmayla çok daha aktif kullanıma sunulacağını aktaran Solak, şöyle devam etti:

        "Giresun Limanı için dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı yapan firmalardan MSC (Mediterranean Shipping Company) ile uzun süren görüşmeler neticesinde anlaşma sağladık. MSC firması konteyner hattına bundan böyle Giresun Limanı'nı da ekleyerek düzenli seferler yapmaya başlayacak. Limanımıza ilk konteyner gemisinin bu hafta içerisinde yanaşacağını, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla iş dünyamıza büyük bir mutlulukla müjdelemek isteriz."

        Solak, konteyner taşımacılığının bölgede faaliyet gösteren ithalat ve ihracatçı firmaların lojistik maliyetlerini düşürerek, ticari sirkülasyonu artıracağının altını çizerek, bunun da istihdama olumlu yansıyıp bölge ekonomisi, Giresun ve ülke ihracatına katkı sağlayacağını kaydetti.

        GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu ise Giresun Limanı'nın aktif olması dolayısıyla yüklenici firmaya teşekkür etti.

        Limanın aktif ve çevreye duyarlı halde çalışmasının kendilerinin en önemli kriteri olduğunu vurgulayan Çakırmelikoğlu, "Bu kapsamda konteyner hizmeti, ihracat-ithalat sürecinin vazgeçilmez deniz yolu taşımacılığının kilit noktasıdır. Uzun zamandır takibimizde olan konteyner hattının Giresun Limanı'na dahil edilecek olması hem ilimiz, hem ülkemiz adına ciddi faydaları içinde barındırmaktadır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        Site yöneticisini kemerle boğdu! Savunması "Pes" dedirtti!
        Site yöneticisini kemerle boğdu! Savunması "Pes" dedirtti!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        Türk fındığı Çin'deki fuarda tanıtıldı
        Türk fındığı Çin'deki fuarda tanıtıldı
        İstanbul'da "16. Giresun Günleri" düzenlenecek
        İstanbul'da "16. Giresun Günleri" düzenlenecek
        Giresun'da doğaseverler sonbaharın güzelliklerini keşfetti
        Giresun'da doğaseverler sonbaharın güzelliklerini keşfetti
        Giresunspor yönetimi transfer yasağının kaldırılması için çalışıyor
        Giresunspor yönetimi transfer yasağının kaldırılması için çalışıyor
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da 40 yıllık çöp alanındaki spor sahaları ve ticari işletmelerin ya...
        Giresun'da 40 yıllık çöp alanındaki spor sahaları ve ticari işletmelerin ya...