Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye Kaymakamı Tengir, grup yolunda incelemede bulundu

        Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye-Ericek grup yolunda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye Kaymakamı Tengir, grup yolunda incelemede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye-Ericek grup yolunda incelemelerde bulundu.

        Tengir, Bakacak mevkisinde 7 Eylül'de meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yoldaki çalışmaları yerinde inceledi.

        Yetkililerden bilgi alan Tengir, gazetecilere, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Kaymakam Tengir, Ericek köyünü de ziyaret ederek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığı başlayacak
        Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığı başlayacak
        Türk fındığı Çin'deki fuarda tanıtıldı
        Türk fındığı Çin'deki fuarda tanıtıldı
        İstanbul'da "16. Giresun Günleri" düzenlenecek
        İstanbul'da "16. Giresun Günleri" düzenlenecek
        Giresun'da doğaseverler sonbaharın güzelliklerini keşfetti
        Giresun'da doğaseverler sonbaharın güzelliklerini keşfetti
        Giresunspor yönetimi transfer yasağının kaldırılması için çalışıyor
        Giresunspor yönetimi transfer yasağının kaldırılması için çalışıyor
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı