Espiye Kaymakamı Tengir, grup yolunda incelemede bulundu

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye-Ericek grup yolunda incelemelerde bulundu.

Tengir, Bakacak mevkisinde 7 Eylül'de meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yoldaki çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Tengir, gazetecilere, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kaymakam Tengir, Ericek köyünü de ziyaret ederek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.