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        Eğitim Bir-Sen Giresun Şube yönetimi gazetecilerle bir araya geldi

        Eğitim Bir-Sen Giresun Şube yönetimi, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:22
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        Eğitim Bir-Sen Giresun Şube yönetimi gazetecilerle bir araya geldi
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        Eğitim Bir-Sen Giresun Şube yönetimi, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Giresun Şube Başkanı Muhammet Sarı, bir restoranda organize edilen toplantıda, Giresun'da 10 bine yakın üyelerinin bulunduğunu söyledi.

        Üyelerin sorunlarını çözme adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Sarı, bugüne kadar önemli mesafe alındığını belirtti.

        Sarı, mevcut sorunların çözümü için de çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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