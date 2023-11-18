Giresun'da Dünya Prematüre Günü dolayısıyla program düzenlendi

Giresun'da, Dünya Prematüre Günü kapsamında program gerçekleştirildi.

Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organize edilen etkinlikte, prematüre doğan çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, prematüre bebeklerin doğdukları andan itibaren doktorlarına, hemşirelerine, anne ve babalarına oldukça fazla iş düştüğünü söyledi.

Başhekim Doç. Dr. Berkan Şahin ise prematüre çocukların ailelerini ve doktorlarını, özverili çalışmaları ve fedakarlıkları dolayısıyla tebrik etti.

Etkinlikte, Yenidoğan Uzmanı Dr. Safiye Elif Uzlu da prematüre bebeklerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.