Giresun'da firari hükümlü saklandığı yaylada cep telefonu sinyalinden yakalandı

Giresun'da hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yayladaki evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, bir iş yerinden silahlı yağma suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin, Kümbet Yaylası'nda bir evde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

M.T'nin, kışı geçirmek için yaylaya gittiği, kullandığı cep telefonunun sinyalinden yerinin tespit edildiği bildirildi.

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