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        Giresun'da firari hükümlü saklandığı yaylada cep telefonu sinyalinden yakalandı

        Giresun'da hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yayladaki evinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:40 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:40
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        Giresun'da firari hükümlü saklandığı yaylada cep telefonu sinyalinden yakalandı
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        Giresun'da hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yayladaki evinde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, bir iş yerinden silahlı yağma suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin, Kümbet Yaylası'nda bir evde saklandığını belirledi.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        M.T'nin, kışı geçirmek için yaylaya gittiği, kullandığı cep telefonunun sinyalinden yerinin tespit edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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