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        Giresun'da piyano merdiveni oluşturuldu

        Giresun'da Başöğretmen Ali Osman Sönmez Sanat Sokağı'nda piyano merdiveni oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:04 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:05
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        Giresun'da piyano merdiveni oluşturuldu
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        Giresun'da Başöğretmen Ali Osman Sönmez Sanat Sokağı'nda piyano merdiveni oluşturuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokakta uygulanan yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında piyano merdiveni ve sanatsal motifler çizildi.

        Çevre düzenlemesi, aydınlatma ve ses sistemi gibi çalışmaların da yapıldığı sokakta vatandaşlar müziğe adım atacak. Sokak, birçok sergilemelerle sanat galerine de ev sahipliği yapacak.

        Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kültür ve sanatla ilgili proje yaptıklarında mutlu olduğunu ifade etti.

        Sanatın ve kültürün ışıldadığı mekanın Giresun'a katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu sokağı güzelleştirirken şehrimizin daha farklı sokaklarını da güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Belediye olarak kültür sanat faaliyetleri önceliklerimiz arasında yer alıyor. Şehrimizin her bir köşesine kültür ve sanatı taşımaya gayret edeceğiz. Çünkü sanat Giresun'un atan kalbidir. Sokak yenileme çalışmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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