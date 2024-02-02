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        Kıbrıs gazisi Rahmi Günaydın, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

        Giresun'da dün yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Rahmi Günaydın'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:42 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:51
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        Kıbrıs gazisi Rahmi Günaydın, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Giresun'da dün yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Rahmi Günaydın'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 71 yaşındaki Günaydın için Keşap ilçesine bağlı Hisarönü köyündeki camide cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Günaydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Günaydın'ın cenazesi, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığında defnedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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