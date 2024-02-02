Kıbrıs gazisi Rahmi Günaydın, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Günaydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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