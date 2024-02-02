Görele'de şehitler için lokma tatlı dağıtıldı
Görele'de, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ve tüm şehitler için lokma dağıtıldı.
Görele'de, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ve tüm şehitler için lokma dağıtıldı.
Zıva Vadisi Gençlik Derneğince Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, vatandaşlara lokma ikram edildi.
Dernek Başkanı Akın Yılmaz, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık ve uzun ömür diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.