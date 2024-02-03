Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'daki sağlık personelinin aklı da gönlü de deprem bölgesinde

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Giresun'dan afetzedelerin imdadına yetişen sağlık personeli, deprem bölgesi ile bağını koparmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:14 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'daki sağlık personelinin aklı da gönlü de deprem bölgesinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Giresun'dan afetzedelerin imdadına yetişen sağlık personeli, deprem bölgesi ile bağını koparmadı.

        Giresun Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve depremin ilk anından itibaren depremzede vatandaşlara yardım için hızla bölgeye hareket eden sağlık personeli, unutamadıkları anları AA muhabirine anlattı.

        Adıyaman'da görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) personeli Ahmet Bahadır Şen, bölgeye giderken "İnşallah çok yıkım yoktur, insanlar etkilenmemiştir, can kaybı yoktur." gibi dileklerde bulunduğunu söyledi.

        Kendilerine verilen ilk görevde kurtardıkları kişinin adının "Dilek" olduğunu ifade eden Şen, "İsmi Dilek olunca biz çok duygulandık, Allah'ım inşallah dileklerimizi kabul eder, hastaya ulaşırız dedik ve nitekim de öyle oldu, hastamızı enkaz altından kurtardık." dedi.

        Şen, kurtardıkları kadınla hastanede görüşüp Giresun'a davet ettiklerini anlatarak, "Giresun'da misafir edeceğimizden, onu yaylalarda gezdirebileceğimizden bahsettik, fındıktan bahsettik, öyle bir bağ kurmuştuk kendisiyle. Biz Giresun'a döndüğümüzde hastanın vefat haberini aldık, çok üzüldük. Arkadaşlarla birbirimize sarılıp ağladık. Bu bizi çok etkiledi. Depremin üzerinden bir yıl geçti, yine böyle felaketler olduğunda oralara koşacağımızdan eminiz." diye konuştu.

        - "Hiç kimse desteğini oradan esirgememeli"

        UMKE personeli Sinan Demir de deprem bölgesindeki çocukların kendisini çok etkilediğini söyledi.

        Tıbbi malzemelerin yer aldığı çadırda görev yaptıkları sırada çocuklarla ilgilendiklerini, oyun oynadıklarını aktaran Demir, çocukların gözlerindeki mutluluğun her şeye değer olduğunu vurguladı.

        Demir, depremzede bir çocukla yaşadığı anıyı ise şu sözlerle paylaştı:

        "Çok yorgunduk, günlerdir uyumamıştık. Betül geldi, 'Hadi biraz daha oynayalım' dedi. 'Biraz dinlenip gelebilir miyim?' dedim, hiç itiraz etmedi 'Olur' dedi. Ben gözlerimi kapatıp dinleneyim derken uykuya dalmışım, Betül de kampetin üzerinde benimle uyuyordu. Bu benim için unutulmaz bir andı."

        Deprem bölgesini hiç unutmadığını ifade eden Demir, "Hala gönlüm, aklım orada. İnsanlar ne durumda? Belki çoğu hala konteynerde kalıyor, şahsi fikrim bence oradan kimsenin elini çekmemesi gerekiyor. Hiç kimse desteğini oradan esirgememeli, insanımıza biz yardımcı olmalıyız." dedi.

        Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesinin doğum ünitesinde görev yapan sağlık personeli Derya Yılmaz da yeni doğum yapan annelerin gidecek yerinin olmamasının kendisini çok etkilediğini söyledi.

        Görev yaptığı bölgeyi ziyaret etmek istediğini belirten Yılmaz, "Oradaki arkadaşlarla tekrar görüşmek gibi düşüncemiz vardı. Hastalarıma ulaşma şansım belki olmayabilir çünkü işlemler çok hızlı yapıyordu, keşke doğum yaptırdığımız hastalarla görüşme şansım olsa." ifadesini kullandı.

        Kahramanmaraş'ta aynı hastanede görev yapan sağlık personeli Reyhan Kasap ise depremin yıl dönümü yaklaşırken içinin halen kan ağladığını dile getirdi.

        Bölge ile bağını koparamadığını vurgulayan Kasap, şunları kaydetti:

        "Orada bir ailemi bıraktım, 9 yaşında, 14 yaşında iki çocuk hastam vardı ailesiyle beraber, ayağı kırılmıştı enkazda, onlarla beraber çok zaman geçirdik. Hala görüşüyoruz. Sağlık personeli arkadaşlarımızı kısa süre önce aradım, hallerini hatırlarını sordum. Bir sihirli değneğim olsa da onların acılarını yok edebilsem."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Giresun'da şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesine şehadet belg...
        Giresun'da şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesine şehadet belg...
        Giresun'da piyano merdiveni oluşturuldu
        Giresun'da piyano merdiveni oluşturuldu
        Kıbrıs gazisi Rahmi Günaydın, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Rahmi Günaydın, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
        Görele'de şehitler için lokma tatlı dağıtıldı
        Görele'de şehitler için lokma tatlı dağıtıldı
        Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması:
        Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması:
        Bulancak'ta iki mahallenin üstyapı çalışmaları devam ediyor
        Bulancak'ta iki mahallenin üstyapı çalışmaları devam ediyor