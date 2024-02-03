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        Giresun'da şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesine şehadet belgesi verildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:42 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:53
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        Giresun'da şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesine şehadet belgesi verildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

        Şehidin, Görele ilçesi Çatakkırı köyünde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, baba Şerif Ali ve anne Fatma Köroğlu ile görüşerek baş sağlığı diledi.

        Serdengeçti, devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

        Okunan duaların ardından Serdengeçti, 12 Ocak'ta şehit olan Köroğlu'nun ailesine şehadet belgesini verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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