Eynesil Belediyespor, Elazığspor maçına çıkmayacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Amber Çay Eynesil Belediyespor'da kulüp başkanı Ergin Göleli, sezonun son haftasındaki Çimentaş Elazığspor maçına çıkmama kararı aldıklarını bildirdi.

Göleli, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan Silifke Belediyespor maçından sonra ligden düşmelerinin kesinleştiğini hatırlattı.

Yönetim kurulu olarak maddi ve manevi olarak hep takımın arkasında durduklarını vurgulayan Göleli, şunları kaydetti:

"Gelinen son noktada, her şeyin sıcağı sıcağına olduğu bu dönemde herkesi itidalli olmaya davet ediyoruz. Eynesil'imizin kırgınlığını ve kızgınlığını en az sizler kadar biz de yaşıyoruz. Ancak Eynesil halkından bu durumu düzeltmemiz için bir kez daha destek bekliyoruz. Kulübü düşürüp, kaçıp gidecek insanlar değiliz. Tekrardan daha güzel günler için savaşmaya hazırız."