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        Giresun'da "Çocuk Fuarı" etkinliği gerçekleştirildi

        Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Fuarı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:44
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        Giresun'da "Çocuk Fuarı" etkinliği gerçekleştirildi
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        Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Fuarı" etkinliği düzenlendi.

        Giresun Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

        Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yanıkoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Köksal Tiryaki tarafından yapılan açılışın ardından katılımcılar, stantları gezdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Seda Sümer Aydın, yaptığı konuşmada, etkinliğin ilk kez düzenlendiğini söyledi.

        Aydın, fuar alanında 3-16 yaş her çocuğa hitap eden birçok aktivitenin gerçekleştirildiğini belirterek, çocukların bu özel günlerinde ilgi, istek ve taleplerine göre atölyelerden ücretsiz yararlanabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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