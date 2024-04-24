Giresun'da "Çocuk Fuarı" etkinliği gerçekleştirildi

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Fuarı" etkinliği düzenlendi.

Giresun Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yanıkoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Köksal Tiryaki tarafından yapılan açılışın ardından katılımcılar, stantları gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Seda Sümer Aydın, yaptığı konuşmada, etkinliğin ilk kez düzenlendiğini söyledi.