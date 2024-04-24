Giresun'da "Çocuk Fuarı" etkinliği gerçekleştirildi
Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Fuarı" etkinliği düzenlendi.
Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Fuarı" etkinliği düzenlendi.
Giresun Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yanıkoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Köksal Tiryaki tarafından yapılan açılışın ardından katılımcılar, stantları gezdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Seda Sümer Aydın, yaptığı konuşmada, etkinliğin ilk kez düzenlendiğini söyledi.
Aydın, fuar alanında 3-16 yaş her çocuğa hitap eden birçok aktivitenin gerçekleştirildiğini belirterek, çocukların bu özel günlerinde ilgi, istek ve taleplerine göre atölyelerden ücretsiz yararlanabileceğini kaydetti.
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