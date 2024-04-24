Bulancak'ta kortej yürüyüşü yapıldı

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü en güzel şekilde kutladıklarını belirtti.

Bulancak Belediyesince organize edilen kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada animasyon ve gölge oyunları sahnelendi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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