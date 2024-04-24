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        Bulancak'ta kortej yürüyüşü yapıldı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 08:27 Güncelleme: 24.04.2024 - 08:27
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        Bulancak'ta kortej yürüyüşü yapıldı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Bulancak Belediyesince organize edilen kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada animasyon ve gölge oyunları sahnelendi.

        Havai fişek gösterisiyle devam eden etkinlikler, konserin ardından tamamlandı.

        Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü en güzel şekilde kutladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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