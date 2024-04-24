Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda K.A, E.A, G.H. ve S.O.Y'yi yakaladı.
Şahıslarla birlikte 192 uyuşturucu hap ve 1,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.