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        Giresun'da siste yolunu kaybeden kişi bir gün sonra bulundu

        Giresun'un Piraziz ilçesinde dün sis nedeniyle yolunu kaybeden 83 yaşındaki kişi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:36
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        Giresun'da siste yolunu kaybeden kişi bir gün sonra bulundu
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde dün sis nedeniyle yolunu kaybeden 83 yaşındaki kişi bulundu.

        İlçenin Armutçukuru köyünde yaşayan Alzheimer hastası Murat Yıldırım, dün öğle saatlerinde havanın sisli ve yağışlı olması dolayısıyla yönünü şaşırarak evine dönemedi.

        Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ve AFAD'ın yanı sıra çeşitli arama kurtarma örgütlerinin ekipleri sevk edildi.

        Dere, kuyu ve çukurlarda arama yapan 85 kişilik ekip, Yıldırım'ı kaybolduğu yerden 10 kilometre mesafedeki Deregözü köyünde buldu.

        Yıldırım, kontrol için 112 Acil Sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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