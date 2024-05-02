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        Espiye'de Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı encümen üyelik seçimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:40 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:40
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        Espiye'de Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı encümen üyelik seçimi gerçekleştirildi.

        Espiye Müftülüğü Konferans Salonunda, Kaymakam Taner Tengir başkanlığında yapılan toplantıda, birlik üyeliklerine, İl Genel Meclis Üyeleri Aydın Cebeci, Eşref Bayrak ile Çepni Köyü Muhtarı Ali Usta ve Şahinyuva Köyü Muhtarı Turan Kuruca seçildi.

        Kaymakam Tengir, burada yaptığı konuşmada, üyeliklere seçilenleri tebrik ederek, "Yeni göreve seçilen arkadaşlar ile köylerimize el birliği ile hizmet yapmaya gayret göstereceğiz. Seçimin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Toplantıya, Özel İdare Müdürü Mürsel Mert, Müftü Osman Gülbe ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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