Eynesil'de çay toplama ücretleri belirlendi
Giresun'un Eynesil ilçesinde çay toplama ücretleri günlük bin lira olarak belirlendi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde çay toplama ücretleri günlük bin lira olarak belirlendi.
Eynesil Ziraat Odası Başkanlığınca ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla çay hasadında çalışacak işçi ücretlerinin belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi.
Toplantıda çay toplama ücretinin yemek dahil günlük bin lira, taşıma ücretinin ise 1200 lira olması kararlaştırıldı.
Oda Başkan Orhan Musaoğlu, muhtarlarla görüş birliğinde alınan kararın ve yeni çay sezonunun üreticilere, işletmelere hayırlı olmasını diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.