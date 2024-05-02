Eynesil'de çay toplama ücretleri belirlendi

Toplantıda çay toplama ücretinin yemek dahil günlük bin lira, taşıma ücretinin ise 1200 lira olması kararlaştırıldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde çay toplama ücretleri günlük bin lira olarak belirlendi.

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