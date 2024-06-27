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        Giresun'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:32
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        Giresun'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Bölgedeki bir iş yerine ait kamera görüntüsünde, İsmail B. yönetimindeki 28 TF 401 plakalı kamyonetin, Karadeniz Sahil Yolu'nun Adabük Mahallesi mevkisinde park halindeki 28 NE 528 plakalı otomobile çarpması yer aldı.

        Dün meydana gelen kazada yaralanan Ayşe M. ile Ayşe Ö'nün tedavisi, Espiye Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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