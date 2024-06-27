Giresun'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi

Dün meydana gelen kazada yaralanan Ayşe M. ile Ayşe Ö'nün tedavisi, Espiye Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Bölgedeki bir iş yerine ait kamera görüntüsünde, İsmail B. yönetimindeki 28 TF 401 plakalı kamyonetin, Karadeniz Sahil Yolu'nun Adabük Mahallesi mevkisinde park halindeki 28 NE 528 plakalı otomobile çarpması yer aldı.

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