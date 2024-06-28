Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresunspor'a 2 dönem transfer yasağı verildi

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'a 2 dönem transfer yasağı verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresunspor'a 2 dönem transfer yasağı verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Giresunspor'a 2 dönem transfer yasağı verildiği bildirildi.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, önceki dönem futbolculardan Brandley Kuwas'ın, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle haklı olarak sözleşmesini feshettiği belirtildi.

        Kuwas'ın yanı sıra sözleşme ihlalleri içeren FIFA'da 3 dava dosyanın daha bulunması nedeniyle kulübe sportif ceza olarak 2 transfer ve tescil dönemi transfer yasağı verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu karar 1 Mart 2024 tarihinde verilmiş olup, takip eden 2024-2025 futbol sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi ile 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde infaz edilecektir. Söz konusu karar sebebiyle FIFA ve TFF nezdinde yer alan tüm borçlar ödense de kulübümüz yukarıda belirtmiş olduğumuz 2 dönem transfer yapamayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        İran'da oy verme işlemi başladı
        İran'da oy verme işlemi başladı
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi

        Benzer Haberler

        Giresunspor'da Talha Ülvan sözleşmesini feshetti
        Giresunspor'da Talha Ülvan sözleşmesini feshetti
        Giresun'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntü...
        Giresun'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntü...
        Giresun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Giresun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Giresun'da tırın otobüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Giresun'da tırın otobüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Giresun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaralandı
        Giresun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu yaralandı
        Giresun'da "Fındıkta Verimlilik ve Fındık İşleme Sektörü Değer Zinciri Anal...
        Giresun'da "Fındıkta Verimlilik ve Fındık İşleme Sektörü Değer Zinciri Anal...