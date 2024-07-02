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        Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, görevdeki ilk 3 ayını değerlendirdi

        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, görevdeki ilk 3 aylık sürecini değerlendirerek planladıkları hizmetleri anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:09 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:09
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        Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, görevdeki ilk 3 ayını değerlendirdi
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        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, görevdeki ilk 3 aylık sürecini değerlendirerek planladıkları hizmetleri anlattı.

        Belediyenin Sosyal Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sıbıç, seçim sürecinde söz verdikleri projeleri hayata geçirmek için başkan yardımcıları ve birim müdürlerini en verimli noktalarda değerlendirecek şekilde görevlendirdiklerini söyledi.

        Sıbıç, belediye şirketi Bulancak Beton AŞ'nin yönetim kurulunu oluşturarak hızlıca planlamaları hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Öncelikle şirketimize ait konkasör tesisi için gerekli hammadde ihtiyacı problemini ivedilikle çözerek tam kapasite ile çalışmasını sağladık. Bu tesis ile yine şirketimize ait beton santralimize agrega üretimi sağlayarak kesintisiz beton üretimini ve beton kalitesinin teminini gerçekleştirdik. Buradaki amacımız başta mevcut tesislerin devamlılığını sağlamak ve yeni bir modern kilitli parke üretim tesisi olmak üzere yeni tesisler ile üretim çeşitliğini artırmak olacaktır."

        İçme suyu konusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlar oluşturduklarını ifade eden Sıbıç, Ezeltere Deresi İçme Suyu Projesini hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

        Bu kapsamda fon tedariki için İller Bankası ile görüşmeler yapıldığını kaydeden Sıbıç, "Arıtma tesisi projesi ile arıtma tesisi yeri kamulaştırma işlemlerine hız verilmiştir. Bu sayede amacımız en kısa sürede en kaliteli ve kesintisiz içme suyu ile halkımızı buluşturmak olacaktır." diye konuştu.

        Doğal gaz çalışmalarından kaynaklananlar olmak üzere eksik imalatların tamamlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Sıbıç, Toprakdeğirmeni Mahallesi Kaptan Salih Caddesi ile Bahçelievler Mahallesi 2. hat güzergahı başta olmak üzere ana güzergahları yenilemek üzere yaklaşık 20 milyon lira değerinde ihale gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Sıbıç, Gazi Ortaokulu karşısında bulunan Sahil Parkını tamamlayacaklarını söyledi.

        Güneş Enerjisi Sistemi Projesinin ihale sürecine başladıklarını ifade eden Sıbıç, 2025 ortasına kadar da tesisi tamamlamayı planladıklarını aktardı.

        Başkan Sıbıç, daha iyi bir Bulancak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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