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        Giresun'da denize giren yabancı uyruklu kadın boğuldu

        Giresun'da denize giren yabancı uyruklu kadın boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren eşi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:41 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:41
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        Giresun'da denize giren yabancı uyruklu kadın boğuldu
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        Giresun'da denize giren yabancı uyruklu kadın boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren eşi tedavi altına alındı.

        Keşap ilçesinde Düzköy Halk Plajı'ndan serinlemek için denize giren Suudi Arabistan uyruklu Aıdah Saıed Alsaıarı (30) ve eşi Rasha Eıdhah Alsaıarı (25) akıntıya kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, AFAD, Giresun Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Denizden çıkartılan çift, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

        Rasha Eıdhah Alsaıarı müdahalelere rağmen kurtarılamadı, kocasının ise tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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