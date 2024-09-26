Bulancak Belediyesi öğrencilere ücretsiz online eğitim desteği sunacak

Bulancak Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz online eğitim desteği verecek.

Bulancak Belediyesi Akademi tarafından hayata geçirilen online eğitim desteği uygulamasıyla öğrenciler eğitim platformu üzerinden videolu ders anlatımları, konu tarama testleri ve bireysel gelişim takibi gibi birçok içeriğe ücretsiz erişebilecek.

Sadece ilçede ikamet eden öğrenciler için geçerli olacak uygulamayla ilgili bilgi edinme ve başvurular, belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılabilecek.