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        Bulancak Belediyesi öğrencilere ücretsiz online eğitim desteği sunacak

        Bulancak Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz online eğitim desteği verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:22 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:22
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        Bulancak Belediyesi öğrencilere ücretsiz online eğitim desteği sunacak
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        Bulancak Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz online eğitim desteği verecek.

        Bulancak Belediyesi Akademi tarafından hayata geçirilen online eğitim desteği uygulamasıyla öğrenciler eğitim platformu üzerinden videolu ders anlatımları, konu tarama testleri ve bireysel gelişim takibi gibi birçok içeriğe ücretsiz erişebilecek.

        Sadece ilçede ikamet eden öğrenciler için geçerli olacak uygulamayla ilgili bilgi edinme ve başvurular, belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılabilecek.

        Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerin yanında olmak istediklerini söyledi.

        Gençlere hem fırsat eşitliği sağlamayı hem de sınav yolculuklarında onlara güçlü bir destek sunmayı amaçladıklarını ifade eden Sıbıç, "Bu platform sayesinde gençlerimiz eksiklerini tespit edip adım adım kendilerini geliştirebilecekler. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerimizin hayal ettikleri başarıya ulaşmalarına katkıda bulunmak bizler için büyük bir gurur kaynağı olacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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