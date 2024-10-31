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        Giresun'da pekmez üretimi sürüyor

        Giresun'da yılın bu döneminde pekmez üretimi arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:10
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        Giresun'da pekmez üretimi sürüyor
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        Giresun'da yılın bu döneminde pekmez üretimi arttı.

        Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere, bugünlerde bölgede meyvelerin kazanlarda pekmez haline dönüştürüldüğünü söyledi.

        Bu yıl elma ve armut başta olmak birçok meyvede bolluk yaşandığını belirten Önal, "Bölge insanının pekmez imal süreci devam ediyor. Meyvelerin bol olması, pekmez üretim miktarının da artmasını sağladı. Vatandaşlarımız kendi ihtiyaçlarının yanı sıra ürün satışı da yapıyor. Pekmez satışı önemli bir gelir kaynağı olmaktadır." dedi.

        Topladıkları meyvelerden pekmez hazırlayan Ayşe Önal ise pekmez satarak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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