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        Giresun'da dilencilere yönelik operasyon düzenlendi

        Giresun'da zabıtanın yakaladığı üç dilencinin üzerinden 4 bin 200 lira çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 21:46 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:46
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        Giresun'da dilencilere yönelik operasyon düzenlendi
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        Giresun'da zabıtanın yakaladığı üç dilencinin üzerinden 4 bin 200 lira çıktı.

        Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Dilencilik yaptıkları belirlenen üç kişinin üzerinde 4 bin 200 lira bulundu. Bu kişilere, 977'şer lira ceza uygulandı.

        Açıklamada, vatandaşların vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere karşı denetimlerin sıklaştırıldığı, ekiplerin şehrin çeşitli noktalarında devriye ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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