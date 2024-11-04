Giresun'da dilencilere yönelik operasyon düzenlendi

Açıklamada, vatandaşların vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere karşı denetimlerin sıklaştırıldığı, ekiplerin şehrin çeşitli noktalarında devriye ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Dilencilik yaptıkları belirlenen üç kişinin üzerinde 4 bin 200 lira bulundu. Bu kişilere, 977'şer lira ceza uygulandı.

Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Giresun'da zabıtanın yakaladığı üç dilencinin üzerinden 4 bin 200 lira çıktı.

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