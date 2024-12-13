Giresun'da kaldırımda yürürken yere düşen kişi hayatını kaybetti
Giresun'da, kaldırımda yürüdüğü sırada yere düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giresun'da, kaldırımda yürüdüğü sırada yere düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çınarlar Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen M.B. (72) fenalaşarak yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan M.B. kurtarılamadı.
Polis ekiplerince başlatılan soruşturmada M.B.'nin, düşmeden kısa süre önce bölgede bulunan bir işyerindeki kavgaya karıştığı belirlendi.
İşyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı sanılan T.D. ve S.D'yi gözaltına aldı.
M.B.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belirleneceği bildirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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