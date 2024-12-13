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        Giresun Limanı'nda alev alan iş makinesi söndürüldü

        Giresun Limanı'nda alev alan iş makinesinde maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 20:54 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:58
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        Giresun Limanı'nda alev alan iş makinesi söndürüldü
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        Giresun Limanı'nda alev alan iş makinesinde maddi hasar oluştu.

        Liman sahasında bulunan iş makinesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

        Kısa sürede büyüyen yangına, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerce söndürülen yangında, iş makinesinde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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