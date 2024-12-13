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        Giresun'da kaldırımda yürürken yere düşen kişinin ölümüne ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Giresun'da, dün kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaşıp yere düşen kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 18:46 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:46
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        Giresun'da kaldırımda yürürken yere düşen kişinin ölümüne ilişkin 1 zanlı tutuklandı
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        Giresun'da, dün kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaşıp yere düşen kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Çınarlar Mahallesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaşıp yere düşerek hayatını kaybeden Mehmet Batan'ın (72) ölümüyle ilgili gözaltına alınan T.D. ve S.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Batan'ın fenalaşmadan kısa süre önce bir iş yerinde kavga ettiği belirlenen zanlılardan S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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