Giresun'da kaldırımda yürürken yere düşen kişinin ölümüne ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Batan'ın fenalaşmadan kısa süre önce bir iş yerinde kavga ettiği belirlenen zanlılardan S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çınarlar Mahallesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaşıp yere düşerek hayatını kaybeden Mehmet Batan'ın (72) ölümüyle ilgili gözaltına alınan T.D. ve S.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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