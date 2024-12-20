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        Espiye Kaymakamı Kavanoz, görme engelli çifti ağırladı

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, görme engeli Tayyar ve Nurten Sarıkaya çiftini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:38
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        Espiye Kaymakamı Kavanoz, görme engelli çifti ağırladı
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        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, görme engeli Tayyar ve Nurten Sarıkaya çiftini ağırladı.

        Kaymakam Kavanoz, makamında sohbet ettiği Sarıkaya çiftinin taleplerini dinledi.

        Çiftin oğlu Emir Sarıkaya'ya tablet hediye eden Kavanoz, "Hediyenin, Emir'in hayatına bir nebze de olsa fayda sağlayacağını ümit ediyoruz. Katkılarından ve duyarlılıklarından dolayı Espiye'mizin değerli esnaf ve iş insanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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