Espiye Kaymakamı Kavanoz, görme engelli çifti ağırladı
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, görme engeli Tayyar ve Nurten Sarıkaya çiftini ağırladı.
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, görme engeli Tayyar ve Nurten Sarıkaya çiftini ağırladı.
Kaymakam Kavanoz, makamında sohbet ettiği Sarıkaya çiftinin taleplerini dinledi.
Çiftin oğlu Emir Sarıkaya'ya tablet hediye eden Kavanoz, "Hediyenin, Emir'in hayatına bir nebze de olsa fayda sağlayacağını ümit ediyoruz. Katkılarından ve duyarlılıklarından dolayı Espiye'mizin değerli esnaf ve iş insanlarına teşekkür ediyorum." dedi.
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