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        Giresun'da fındık fiyatı 2025 yılına 125 liradan başladı

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hazam Bölük, fındık fiyatının 2025 yılına 125 liradan başladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:06
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        Giresun'da fındık fiyatı 2025 yılına 125 liradan başladı
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hazam Bölük, fındık fiyatının 2025 yılına 125 liradan başladığını söyledi.

        Bölük, AA muhabirine, 2024 yılı ağustos ayında sezona 120 liradan başlayan fındığın yılı 125 liradan kapattığını belirtti.

        Yeni yıla da rakamın 125 liradan başladığını ifade eden Bölük, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl pazarda fiyat uzun süre 125 lira seviyesindeydi. 2024 yılı da bu rakamdan kapandı. Pazarda fındık fiyatı yeni yılda da değişiklik göstermeyerek 125 liradan başladı."

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