Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğal dengenin korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmanın devam edeceği öğrenildi.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, kar nedeniyle yiyecek bulamakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlattı.

Giresun'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

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