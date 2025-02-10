Giresun'da emekli olan öğretmen görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı

Giresun'un Espiye ilçesinde emekli olan 40 yıllık sınıf öğretmeni Salih Güç için meslektaşları ve öğrencileri veda etkinliği düzenledi.

Öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Salih Güç'e, okul müdürü Muhammed Aygün plaket sundu.

Aygün, herkese örnek olan Güç'e sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diledi.

Öğrencilere ve meslektaşlarına teşekkür eden Güç, alkışlarla uğurlandı.