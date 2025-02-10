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        Giresun'da emekli olan öğretmen görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde emekli olan 40 yıllık sınıf öğretmeni Salih Güç için meslektaşları ve öğrencileri veda etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:53 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:53
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        Giresun'da emekli olan öğretmen görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde emekli olan 40 yıllık sınıf öğretmeni Salih Güç için meslektaşları ve öğrencileri veda etkinliği düzenledi.

        Öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Salih Güç'e, okul müdürü Muhammed Aygün plaket sundu.

        Aygün, herkese örnek olan Güç'e sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diledi.

        Öğrencilere ve meslektaşlarına teşekkür eden Güç, alkışlarla uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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