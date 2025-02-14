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        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:46 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:46
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        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 47 gram sentetik uyuşturucu ve 26 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan İ.H.C. ve K.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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