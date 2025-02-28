Yağlıdere'de Saruhan Bolat Voleybol Turnuvası sona erdi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden futbolcu Saruhan Bolat anısına düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı.

İlçe Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giydiği dönemde hayatını kaybeden Bolat anısına ilçedeki kapalı spor salonunda organize edilen turnuvada 6 takım mücadele etti.

Finalde, Camiyanı takımını 3-2 yenen Kerasus takımı birinci oldu.

Maçın ardından dereceye giren takım ve sporculara madalya ile kupaları verildi.

Törene, İlçe Kaymakamı Seda Ünlü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Albayrak, Saruhan Bolat'ın babası Fahrettin ve annesi Fatma ile kardeşi Berfin Bolat ve vatandaşlar katıldı.