Espiye'de öğrenciler topladıkları parayla yedi ailenin bakkal borcunu ödedi

Giresun'un Espiye ilçesinde öğrenciler topladıkları para ile yedi ailenin bakkala olan borçlarını kapattı.

Espiye Müftülüğü ve Espiye Şehit Hüseyin Tahmaz İlkokulu iş birliğinde öğrencilerin "zimem defteri" geleneğini yaşatması için bağış kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında toplanan para ile bir bakkalın veresiye defterinde yer alan ihtiyaç sahibi yedi ailenin borcu ödendi.

İlk kez böyle bir olay yaşadığını ve duygulandığını belirten İşletme sahibi Yusuf Kaya, öğrencilere teşekkür etti.