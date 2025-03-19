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        Espiye'de öğrenciler topladıkları parayla yedi ailenin bakkal borcunu ödedi

        Giresun'un Espiye ilçesinde öğrenciler topladıkları para ile yedi ailenin bakkala olan borçlarını kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:48 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:57
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        Espiye'de öğrenciler topladıkları parayla yedi ailenin bakkal borcunu ödedi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde öğrenciler topladıkları para ile yedi ailenin bakkala olan borçlarını kapattı.

        Espiye Müftülüğü ve Espiye Şehit Hüseyin Tahmaz İlkokulu iş birliğinde öğrencilerin "zimem defteri" geleneğini yaşatması için bağış kampanyası düzenlendi.

        Kampanya kapsamında toplanan para ile bir bakkalın veresiye defterinde yer alan ihtiyaç sahibi yedi ailenin borcu ödendi.

        İlk kez böyle bir olay yaşadığını ve duygulandığını belirten İşletme sahibi Yusuf Kaya, öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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