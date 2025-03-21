Espiye'de "Aile" temalı konferans düzenlendi

Sosyal Hizmet Merkezince 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, İlçe Müftülüğü Salonunda organize edilen konferansta, çocuklara aile değerinin kazandırılması, ailenin toplumsal yapıdaki temel rolü ve huzurlu bir aile yaşamının bireylerin mutluluğundaki önemini içiren bilgiler aktarıldı.

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