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        Espiye'de "Aile" temalı konferans düzenlendi

        Espiye ilçesinde kadınlara yönelik, "Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:01
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        Espiye'de "Aile" temalı konferans düzenlendi
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        Espiye ilçesinde kadınlara yönelik, "Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Sosyal Hizmet Merkezince 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, İlçe Müftülüğü Salonunda organize edilen konferansta, çocuklara aile değerinin kazandırılması, ailenin toplumsal yapıdaki temel rolü ve huzurlu bir aile yaşamının bireylerin mutluluğundaki önemini içiren bilgiler aktarıldı.

        Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ersan Algan, konferansa katılanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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