Babasının izinden giden Giresunlu tarih tutkunu, şehrin kültürel mirasını geleceğe taşıyor

GÜLTEKİN YETGİN - Babasının yönlendirmesiyle Giresun tarihine merak duyan Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, 24 yılda biriktirdiği belge ve eşyalarla kentin geçmişini unutturmamak için çaba sarf ediyor.

Babası Ömer Erden Menteşeoğlu'nun "Bu şehrin tarihini ve kültürünü okudukça Giresun'u daha da çok seveceksin" sözü üzerine Hüseyin Gazi Menteşeoğlu kent kültürünü araştırmaya başladı.

Menteşeoğlu, yaptığı araştırmalar sonucunda 2001'den bu yana 1000 civarında eski tarihli Giresun fotoğrafı, 500'ün üzerinde Osmanlı dönemine ait gazete ve yüzlerce belgeye ulaştı.

Kentte kullanılan eski eşyaları da toplamaya başlayan Menteşeoğlu, 9 kent kültürü sergisi açtı.

Evinin altındaki bölümü adeta müzeye dönüştüren Menteşeoğlu, kente ait eski fotoğrafları, ihracat beyannamelerini, Afyonkarahisar'dan kente gelen gelinin elbisesi gibi birçok eseri meraklılarıyla buluşturuyor.

Giresun Üniversitesinde memur olarak görev yapan 54 yaşındaki Menteşeoğlu, AA muhabirine, öğretmen olan babasının kent tarihi ve halk kültürü çalışmalarıyla büyüdüğünü söyledi.

Tarih merakının kendisine babasından miras kaldığını anlatan Menteşeoğlu, babasının vefatının ardından ismini yaşatabilmek için "Ömer Erden Menteşeoğlu Kent Kültürü" sergileri açmaya başladığını dile getirdi.

Menteşeoğlu, sergilerde objelerin de yer alması için aile büyüklerinden kalan eşyaları da toplamaya başladığını belirterek, böylelikle hem eşyaların korunduğunu hem de Giresunluların bunları görme imkanına kavuştuğunu vurguladı.

Oluşturduğu alanda 1000'in üzerinde eski eşya ve alet olduğunu aktaran Menteşeoğlu, şöyle devam etti:

"Fotoğraf sanatından matbaacılık sektörüne, klişelere, gaz ocaklarından tarım aletlerine, mutfak aletlerine, telefondan makaralı teybe, at nalından dolma kaleme kadar Giresun ile ilintili her şeyi, Giresun'da yapılmamış olsa bile Giresun'da kullanılmış olan objeleri toplayıp bir araya getirdim."

Menteşeoğlu, birçok malzemeyi hasarlı olarak aldığını, daha sonra bunları onarıp kullanılabilir hale getirdiğini anlattı.