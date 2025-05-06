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        Türkiye, fındık ihracatından 2025'in ilk 4 ayında 852 milyon doları aşkın gelir sağladı

        Türkiye, 2025 yılının ilk 4 ayında fındık ihracatından 852 milyon 675 bin 939 dolar gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:09 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:09
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        Türkiye, fındık ihracatından 2025'in ilk 4 ayında 852 milyon doları aşkın gelir sağladı
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        Türkiye, 2025 yılının ilk 4 ayında fındık ihracatından 852 milyon 675 bin 939 dolar gelir elde etti.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Ocak-30 Nisan 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Söz konusu tarihler arasında yurt dışına 852 milyon 675 bin 939 dolar karşılığında, 104 bin 124 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 97 bin 697 ton dış satım gerçekleştirildiği ve 778 milyon 48 bin 876 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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