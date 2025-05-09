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        Giresun'da lisede silahla öldürülen geçici işçi statüsündeki kız kardeşlerin cenazesi defnedildi

        Giresun'da lisede silahla vurularak hayatını kaybeden geçici işçi statüsündeki abla ve kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:44
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        Giresun'da lisede silahla öldürülen geçici işçi statüsündeki kız kardeşlerin cenazesi defnedildi
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        Giresun'da lisede silahla vurularak hayatını kaybeden geçici işçi statüsündeki abla ve kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

        Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün A.T'nin silahla ateş etmesi sonucu ölen Rana Çavuş Gökçin (27) ile ablası Yonca Çavuş (30) için Keşap ilçesinin Kayabaşı köyündeki camide cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Arışan ve vatandaşlar katıldı.

        Cenazeler, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

        Yonca Çavuş'un iki çocuk annesi olduğu, bir süre önce nikahı kıyılan kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'in ise düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

        Olayın zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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