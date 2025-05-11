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        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu

        Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:21
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        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu
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        Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.

        Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

        Hastanenin organ ve doku nakil birimince yapılan görüşme sonucu aile, organ bağışını kabul etti.

        Beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri ile böbrekleri, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gelen organ çıkarım ekibi tarafından alınarak, nakil için koordinasyon merkezine ulaştırıldı.

        Süreçte emeği geçenlere teşekkür edilen açıklamada, "Organ bağışını kabul eden değerli ailemize teşekkür eder, birçok insana yeniden hayat olan merhuma yüce Allah'tan rahmet dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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