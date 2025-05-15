TARSİM Genel Müdürü Engürülü'den Giresun Ziraat Odasına ziyaret
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, Giresun Ziraat Odasını ziyaret etti.
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, Giresun Ziraat Odasını ziyaret etti.
Odadan yapılan açıklamaya göre, Başkan Nurittin Karan ile görüşen Engürülü, fındıkta yaşanan zirai don nedeniyle üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
TARSİM'in, tarımsal üretim ve hayvancılıkta çiftçi ve üreticinin tek sigortası olduğunu belirten Engürülü, tarımsal ürünlerde yaşanan doğal afetlere karşı TARSİM'in önemine dikkati çekti.
Ziyarete, TARSİM Giresun Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu da katıldı.
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