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        TARSİM Genel Müdürü Engürülü'den Giresun Ziraat Odasına ziyaret

        Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, Giresun Ziraat Odasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:57 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:57
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        TARSİM Genel Müdürü Engürülü'den Giresun Ziraat Odasına ziyaret
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        Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, Giresun Ziraat Odasını ziyaret etti.

        Odadan yapılan açıklamaya göre, Başkan Nurittin Karan ile görüşen Engürülü, fındıkta yaşanan zirai don nedeniyle üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        TARSİM'in, tarımsal üretim ve hayvancılıkta çiftçi ve üreticinin tek sigortası olduğunu belirten Engürülü, tarımsal ürünlerde yaşanan doğal afetlere karşı TARSİM'in önemine dikkati çekti.

        Ziyarete, TARSİM Giresun Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu da katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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