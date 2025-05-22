Giresun'da anahtarını unuttuğu evine çatıdan girmek isteyen kişi 5. kattan düşerek öldü
Giresun'un Espiye ilçesinde çatı katından evine girmek isteyen kişi, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Giresun'un Espiye ilçesinde çatı katından evine girmek isteyen kişi, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde yaşayan G.U. (38), anahtarını evde unuttuğu için çatıya çıkarak evine girmek istedi.
Beline bağladığı kabloyla kendisini sarkıtan kişi, kablonun kopması üzerine 5. kattan yere düştü.
Ağır yaralanan G.U, ambulansla götürüldüğü İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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