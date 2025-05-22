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        Giresun'da anahtarını unuttuğu evine çatıdan girmek isteyen kişi 5. kattan düşerek öldü

        Giresun'un Espiye ilçesinde çatı katından evine girmek isteyen kişi, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:28
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        Giresun'da anahtarını unuttuğu evine çatıdan girmek isteyen kişi 5. kattan düşerek öldü
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        Giresun'un Espiye ilçesinde çatı katından evine girmek isteyen kişi, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde yaşayan G.U. (38), anahtarını evde unuttuğu için çatıya çıkarak evine girmek istedi.

        Beline bağladığı kabloyla kendisini sarkıtan kişi, kablonun kopması üzerine 5. kattan yere düştü.

        Ağır yaralanan G.U, ambulansla götürüldüğü İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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