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        Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum tatbikatı yapıldı

        Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum saha tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:17 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:54
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        Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum tatbikatı yapıldı
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        Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum saha tatbikatı gerçekleştirildi.

        Hastanede, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, polis, itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin katıldığı tatbikatta acil durumlarda yapılması gerekenler uygulandı.

        Başhekim İbrahim Yuva, tatbikatın amacının hastane hizmetlerinin her durumda sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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