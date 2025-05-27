Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum tatbikatı yapıldı

Başhekim İbrahim Yuva, tatbikatın amacının hastane hizmetlerinin her durumda sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Hastanede, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, polis, itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin katıldığı tatbikatta acil durumlarda yapılması gerekenler uygulandı.

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