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        Giresun'da beşinci kattaki balkondan düşen kadın öldü

        Giresun'un Görele ilçesinde beşinci kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:14
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        Giresun'da beşinci kattaki balkondan düşen kadın öldü
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        Giresun'un Görele ilçesinde beşinci kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Nursel Çakır (57) Kumyalı Mahallesi'nde bir binanın beşinci katındaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çakır'ın cenazesi, Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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