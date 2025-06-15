Giresun'da yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
Giresun'un Keşap ilçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı.
Giresun'un Keşap ilçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı.
Uğurca Mahallesi'ndeki arazisinde ot biçen E.A, dengesini kaybederek yamaçtan yuvalandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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