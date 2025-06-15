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        Giresun'da yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 14:43 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:43
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        Giresun'da yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
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        Giresun'un Keşap ilçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı.

        Uğurca Mahallesi'ndeki arazisinde ot biçen E.A, dengesini kaybederek yamaçtan yuvalandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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