Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de imza günü düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde emekli din görevlisi şiir kitaplarını imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de imza günü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde emekli din görevlisi şiir kitaplarını imzaladı.

        "Unutma Beni", "Yol Oldu Bize Hasretin Adı", "Kader Konuşunca İnsanlar Susar" adlı şiir kitapları bulunan Hurşit Köse, Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte okurlarıyla buluştu.

        Kitaplarını imzalayan Köse, kendisini yalnız bırakmayan okuyucularına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)

        Benzer Haberler

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Giresun'da serinlemek için babasıyla denize giren çocuk aranıy...
        GÜNCELLEME - Giresun'da serinlemek için babasıyla denize giren çocuk aranıy...
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu (2)
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu (2)
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu
        Giresun'da denize girmek yasaklandı
        Giresun'da denize girmek yasaklandı
        Giresun'da bugün denize girilmesi yasaklandı
        Giresun'da bugün denize girilmesi yasaklandı