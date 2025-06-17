Espiye'de imza günü düzenlendi

Kitaplarını imzalayan Köse, kendisini yalnız bırakmayan okuyucularına teşekkür etti.

"Unutma Beni", "Yol Oldu Bize Hasretin Adı", "Kader Konuşunca İnsanlar Susar" adlı şiir kitapları bulunan Hurşit Köse, Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte okurlarıyla buluştu.

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