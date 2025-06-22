Giresun'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Giresun'un Görele ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giresun'un Görele ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sayfiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Ahmet Menteşe yönetimindeki 61 AHH 893 plakalı motosiklet, Süleyman Ç. idaresindeki 28 YF 531 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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