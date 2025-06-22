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        Giresun'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Giresun'un Görele ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 02:17 Güncelleme: 22.06.2025 - 02:17
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        Giresun'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Giresun'un Görele ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sayfiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Ahmet Menteşe yönetimindeki 61 AHH 893 plakalı motosiklet, Süleyman Ç. idaresindeki 28 YF 531 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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