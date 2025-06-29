MKE Silah Fabrikası Müdürü Gürel'in cenazesi, memleketi Giresun'da defnedildi
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün vefat eden Gürel'in cenazesi, Giresun'un Bulancak ilçesine getirildi.
Gürel için buradaki Merkez Eski Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Gürel'in aile ve yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.
Gürel'in cenazesi, kılınan namazın ardından Samugüney köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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