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        MKE Silah Fabrikası Müdürü Gürel'in cenazesi, memleketi Giresun'da defnedildi

        Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 17:48 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:57
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        MKE Silah Fabrikası Müdürü Gürel'in cenazesi, memleketi Giresun'da defnedildi
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        Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün vefat eden Gürel'in cenazesi, Giresun'un Bulancak ilçesine getirildi.

        Gürel için buradaki Merkez Eski Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Gürel'in aile ve yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

        Gürel'in cenazesi, kılınan namazın ardından Samugüney köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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