Giresun Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü'ne 30 öğrenci alınacak

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü'ne bu yıl ilk kez öğrenci kabul edileceği bildirildi.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Eğrioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite tercihi yapacak gençler için geleceğin en parlak mesleklerinden birine adım atma fırsatı sunan bölümün, özellikle veri bilimi ve yapay zeka alanlarında kariyer hedefleyen öğrencileri beklediğini vurguladı.

Veri Bilimi ve Analitiği Bölümünün güçlü akademik kadrosu ve küresel başarılarıyla dikkat çektiğini aktaran Eğrioğlu, şunları kaydetti:

"Kaliforniya merkezli ScholarGPS küresel sıralamasına göre, akademik çalışmalarıyla dünyada 45'inci, Türkiye'de ise birinci sırada yer alan bölüm, bilimsel üretkenliğiyle öne çıkıyor.

Bölüm öğretim üyelerinden iki isim, 'yapay sinir ağları' alanındaki çalışmalarıyla dünya sıralamasında 18'inci ve 22'nci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Akademisyenler, yapay zeke, makine öğrenmesi ve veri bilimi literatürüne çok sayıda yeni model ve yöntem kazandırmış durumda."