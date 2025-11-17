Bulancak'ta spor kompleksi yapılacak

Projenin 8 Aralık'ta ihaleye çıkarılacağını aktaran Sıbıç, proje içerisinde futbol ve basketbol sahaları, tenis kortu, kaykay pisti, restoran ve sosyal donatı alanlarının yer alacağını vurguladı.

