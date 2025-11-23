Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Öğretmen hentbolcu Enes Gümüşok, başarılı sporcular yetiştirecek

        GÜLTEKİN YETGİN - Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi ekibi Altınpost Giresunspor'un takım kaptanı Enes Gümüşok, hem öğretmen hem de hentbolcu olarak başarılı sporcular yetiştirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmen hentbolcu Enes Gümüşok, başarılı sporcular yetiştirecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÜLTEKİN YETGİN - Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi ekibi Altınpost Giresunspor'un takım kaptanı Enes Gümüşok, hem öğretmen hem de hentbolcu olarak başarılı sporcular yetiştirmek istiyor.

        İlkokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından hentbola yönlendirilen 33 yaşındaki milli oyuncu Gümüşok, geçen sürede Türkiye'nin farklı kulüplerinde görev yaptı.

        Gümüşok, 2019'da Ankara'da İncirli Şehit Hüdai Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak başladığı görevini halen sürdürüyor.

        Sporculuğu ve öğretmenliği ile öğrencilerine örnek olmayı amaçlayan Gümüşok, farklı branşlarda sporcu yetiştirmeye katkı sağlamaya çalışıyor.

        Enes Gümüşok, AA muhabirine, hem spor hem de sevdiği mesleği yaptığını söyledi.

        Öğrencilere kariyer anlamında rol model olduğunu ifade eden Gümüşok, bu nedenle dış görünüş ve davranış gibi unsurlara dikkat ettiğini belirtti.

        Gümüşok, öğrencilerin kendisini sosyal medya ve maçlardan takip ettiğini aktararak, "Sosyal medyayı çok aktif kullanıyorlar, oradan takip ediyorlar. İnternet üzerinden ve TRT Spor Yıldız'dan maçlarımızı izliyorlar. Bu da bize karşı okulda öğrencilerle daha samimi bir bağ oluşturuyor." dedi.

        Öğrencilere iyi örnek olabilmenin mutluluğunu dile getiren Gümüşok, onların da gelecekte hem spor hem de mesleklerini yapabileceklerini vurguladı.

        - "Öğretmenlik kutsal bir meslek ama spor da bizim işimiz"

        Gümüşok, iki mesleği de birbirinden ayıramadığının altını çizerek, "Öğretmenlik kutsal bir meslek ama spor da bizim işimiz. Branşım da zaten beden eğitimi ve spor. Sporun her zaman içerisindeyiz. İlkokuldan beri sporun içindeyiz." diye konuştu.

        Okulda kurdukları hentbol takımıyla çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Gümüşok, "Ben de bilgi ve birikimimi çocuklara aktarıyorum, onlar da ellerinden geldiği kadar gösterdiklerimizi, öğrettiklerimizi uygulamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Enes Gümüşok, kendisini spora kazandıran öğretmeni Mustafa Serdaroğlu'na teşekkür ederek, "Ben de onun bir öğrencisi olarak onun kadar bu ülkeye sporcu kazandırabilir miyim? Tek amacımız çeşitli branşlarda sporcular kazandırıp ülke için hizmet etmelerini sağlamak." dedi.

        Ankara ve Giresun arasında yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Gümüşok, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hem okula gidiyorum, hem de Giresun'da takım arkadaşlarımızla idmanlarımızı yapıyoruz. Maç oynuyoruz, zor bir durum ama bir şekilde idare edebiliyoruz. Bu zorluğun üstesinden gelebilmenin nedeni aslında sağlıklı bir yaşam. Sporculuk, öğretmenlik bunlar hep sağlıklı bir yaşam, uyku düzeni ve beslenme gerektiriyor. Kendimize bakmazsak bu zor tempolarda sakatlıklar olabilir ama Allah'a şükür şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bağışlandı
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bağışlandı
        Doğankent'te Gazze için kermes düzenlendi
        Doğankent'te Gazze için kermes düzenlendi
        Avukattan "İlk yardımı müvekkilim yaptı" açıklaması
        Avukattan "İlk yardımı müvekkilim yaptı" açıklaması
        Espiye'de çiftçiler TARSİM konusunda bilgilendirildi
        Espiye'de çiftçiler TARSİM konusunda bilgilendirildi
        Giresun'da "5. Kitap Fuarı" açıldı
        Giresun'da "5. Kitap Fuarı" açıldı